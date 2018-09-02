 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إغلاق عدد من شوارع عدن بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على انهيار العملة

تقييم أمريكي لقناصة روسية: هادئة ومميتة!

أخبار العالم

تقييم أمريكي لقناصة روسية: هادئة ومميتة!
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq9p

أكدت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، أن مؤسسات تصنيع السلاح الروسية، تمكنت من إنتاج إحدى أفضل القناصات وأكثرها فتكا في العالم.

وأشادت المجلة بالنموذج المعدل الأخير من بندقية MC-116M التي تستخدم طلقات صامتة من عيار12.7 مم، وهو ما يسمح لها باختراق الستر الواقية ذات السماكة العالية جدا من مسافة 300 متر. 

وأشارت إلى أن أهم المميزات الفريدة للقناصة الروسية المذكورة، تتمثل في قوتها المدمرة وانعدام الضجيج في عملها.

وهذه البندقية، التي صممت عام 1997، مخصصة لتستخدم في وحدات المهمات الخاصة التي تستعملها في القتال في المدن. 

إقرأ المزيد
قوات الجيش المصري الكشف عن سلاح روسي فريد في حوزة القناصة المصريين

وفي البداية كانت البندقية تستخدم طلقات من عيار 7.62 مم ويبلغ مداها حوالي 800 متر.

ولكن لاحقا قام مصممو الأسلحة الروس بإدخال تعديلات جوهرية عليها وأهمها استخدام طلقات من  عيار12.7 مم لزيادة قوتها التدميرية.

وترى المجلة أن المصممين الروس تمكنوا فعلا من حل مهمة في غاية الصعوبة باستخدامهم هذه الطلقات التي توفر الصمت التام خلال استخدامها.

المصدر: نوفوستي

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا