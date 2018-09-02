تقييم أمريكي لقناصة روسية: هادئة ومميتة!

أكدت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، أن مؤسسات تصنيع السلاح الروسية، تمكنت من إنتاج إحدى أفضل القناصات وأكثرها فتكا في العالم.

وأشادت المجلة بالنموذج المعدل الأخير من بندقية MC-116M التي تستخدم طلقات صامتة من عيار12.7 مم، وهو ما يسمح لها باختراق الستر الواقية ذات السماكة العالية جدا من مسافة 300 متر.

وأشارت إلى أن أهم المميزات الفريدة للقناصة الروسية المذكورة، تتمثل في قوتها المدمرة وانعدام الضجيج في عملها.

وهذه البندقية، التي صممت عام 1997، مخصصة لتستخدم في وحدات المهمات الخاصة التي تستعملها في القتال في المدن.

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وفي البداية كانت البندقية تستخدم طلقات من عيار 7.62 مم ويبلغ مداها حوالي 800 متر.

ولكن لاحقا قام مصممو الأسلحة الروس بإدخال تعديلات جوهرية عليها وأهمها استخدام طلقات من عيار12.7 مم لزيادة قوتها التدميرية.

وترى المجلة أن المصممين الروس تمكنوا فعلا من حل مهمة في غاية الصعوبة باستخدامهم هذه الطلقات التي توفر الصمت التام خلال استخدامها.

المصدر: نوفوستي