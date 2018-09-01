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بعد "بيبي ترامب".. عمدة لندن يحلق مرتديا "البكيني"

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Globallookpress
عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان
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أطلق سكان العاصمة البريطانية لندن إلى السماء بالونا ساخرا ضخما على شكل عمدة المدينة صادق خان، يرتدي لباس السباحة النسائي "البكيني" باللون الأصفر، للتعبير عن عدم رضاهم عن سياسته.

وجرت الفعالية الاحتجاجية في الساحة البرلمانية وسط لندن، حيث تجمع معارضو خان مطالبين برحيله من منصبه.

وأشار المحتجون إلى ارتفاع معدل الجريمة في لندن بصورة غير مسبوقة، وتدهور الوضع الأمني في فترة حكم خان.

وقال أحد المحتجين: "هناك الكثير من الجرائم واعتداءات بالسكاكين، لقد أصبحت لندن غير آمنة، وارتفع معدل الإسلاموفوبيا، رغم أنه من غير المحبب التكلم عن هذا علنا".

فيما قال مؤيدو العمدة إن إطلاق البالون الساخر منه، من شأنه التأثير على ثقة الناس به وضمان خسارته منصبه بالدورة القادمة للانتخابات في العام 2020.

وعلق خان على الاحتجاج، مكتفيا بالقول: "أعتقد أن اللون الأصفر لا يناسبني".

وسبق أن نظم معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعالية مماثلة في يوليو الماضي، حين أطلقوا في سماء لندن بالونا يمثل ترامب كطفل رضيع يرتدي حفاظة.

وقد دعم عمدة لندن فكرة بالون "بيبي ترامب".

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المصدر: RT + وكالات

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