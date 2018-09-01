ظريف:على الأوروبيين تحمل التكاليف لجني فوائد الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت، إن على الدول الأوروبية اتخاذ إجراء، وأن تكون مستعدة لدفع التكاليف لجني الفوائد من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى.

وأضاف ظريف لوكالة "إرنا" الإيرانية: "حان الوقت كي يتحرك الأوروبيون إضافة إلى إعلان التزامهم السياسي".

وتابع "هذه الإجراءات قد تكون مكلفة، لكن إذا كانت الدول تريد جني المكاسب، وإذا كانت تعتقد أن الاتفاق النووي إنجاز دولي، عندئذ يتعين عليها أن تكون مستعدة للحفاظ على هذه المنجزات".

المصدر: "رويترز"