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رغم نفي طهران.. بومبيو يدعو بغداد لحماية سيادتها

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رغم نفي طهران.. بومبيو يدعو بغداد لحماية سيادتها
twitter.com/SecPompeo
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلق واشنطن، إزاء تقارير حول نقل إيران صواريخ باليستية إلى العراق، وهو ما نفته طهران.

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وغرد بومبيو في "تويتر" اليوم السبت: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى العراق. إذا كان هذا صحيحا، فإنه انتهاك صارخ للسيادة العراقية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأشار بومبيو إلى أنه "يجب أن تحدد بغداد ما يحدث في العراق وليست طهران".

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، بأن طهران قدمت خلال الأشهر الماضية عشرات الصواريخ الباليستية لجماعات شيعية عراقية مسلحة، وتساعدها على تصنيع الصواريخ.

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واليوم قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، إن الجيش الإسرائيلي يعلم بعمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى العراق، ويتابعها عن كثب.

بدورها، نفت طهران أن تكون قد زودت أي جماعة بالصواريخ في العراق، متهمة واشنطن بإطلاق شائعات بهذا الصدد لأغراض دعائية وترويجية.

المصدر: RT + وكالات

 

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