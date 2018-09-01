البنتاغون يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

نقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها، إنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان.

ووفقا للبنتاغون، فقد تم تعليق هذه المساعدات، بسبب تقاعس إسلام آباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد المتشددين، وذلك في ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين الجانبين.

وتقول الإدارة الأمريكية إن إسلام آباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين، الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة، وهو اتهام تنفيه باكستان.

المصدر:"رويترز"