أردوغان يحث قرغيزستان على القضاء على "شبكة غولن"

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرغيزستان على شن حملة ضد الجماعات المرتبطة بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.

وجدد أردوغان خلال زيارته إلى بشكيك ولقائه مع الرئيس الجديد سورونباي جينبيكوف طرحه للأمر، وقال: إن "شبكة غولن تشكل تهديدا أمنيا.. لا نريد لشعبنا الشقيق أن يواجه مثل هذه المشاكل... إنهم أنصار غولن، يخترقون وزارة الداخلية والجيش.. مثل ذلك الانقلاب قد يحدث في قرغيزستان أيضا".

وأحجم جينبيكوف، الذي تولى السلطة العام الماضي، عن التعهد بالقيام بذلك، وقال: إن "شبكة المدارس تخضع الآن لسيطرة الحكومة".

وتوجد شبكة من المدارس والجامعات التي تدار برعاية الداعية المقيم في الولايات المتحدة وأنصاره منذ عقود في دول آسيا الوسطى، وبعد محاولة الانقلاب في 2016 طلبت أنقرة من الحكومات في المنطقة إغلاق المؤسسات التابعة لشبكة غولن، لكن بعض تلك الدول أحجمت.

ورفض رئيس قرغيزستان وقتها ألمظ بك أتامباييف صراحة إغلاق المدارس، وقام بتغيير اسم الشبكة التعليمية هناك.

المصدر: رويترز