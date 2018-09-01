أين قضى ترامب الوقت خلال جنازة ماكين؟

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم السبت، إلى نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، تزامنا مع الجنازة الوطنية للسيناتور الراحل جون ماكين.

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وحضر العشرات من أعضاء الكونغرس الجنازة، التي غاب عنها ترامب، وشاركت فيها شخصيات أمريكية كبيرة مثل بيل وهيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيري الخارجية السابقين جون كيري وهنري كيسنجر.

كما حضرت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إضافة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وأعلن ماكين قبل وفاته أنه لا يرغب في أن يحضر ترامب جنازته بسبب العلاقة السيئة بينهما.

ويمثل غياب الرئيس ترامب عن الجنازة ضربة جديدة له، خصوصا أنه سبق أن دخل في خلافات كبيرة مع ماكين، عكست الصراع الكبير بين السياسي المرموق في الحزب الجمهوري والرئيس الحالي المنتمي للحزب نفسه.

وكان ماكين الذي شعر بالغضب من الخطاب القومي والحمائي للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، يدين باستمرار وبحرية لا مثيل لها داخل الحزب الجمهوري، أسلوب رجل الأعمال السابق القادم من نيويورك واستفزازاته.

المصدر: أ ف ب