بسبب "عزله".. ترامب حانق على صحف ويطبّل لأخرى!

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلاعا للرأي، أظهر تأييد قرابة نصف الأمريكيين لفكرة قيام الكونغرس بعزله.

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وشكك ترامب اليوم السبت من خلال تغريدة له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دقة الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" فيما يخص مسألة عزله.

وامتدح ترامب استطلاع رأي آخر أجرته شركة "راسموسن ريبورتس" ذات الميول اليمينية، وأظهر ارتفاع نسبة تأييده بين الأمريكيين إلى 48 % بالرغم من استمرار الأخبار المزيفة وتكثيفها على حد تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنها أعلى من النسبة التي حصل عليها في يوم الانتخابات، وأعلى من نسبة الرضا عن أداء سلفه الرئيس باراك أوباما، معتبرا أن نتائج استطلاع تلك الشركة في يوم الانتخابات كانت الأكثر دقة.

وأظهر استطلاع "واشنطن بوست" و"إيه بى سى نيوز" ونشر أمس الجمعة، أن 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء دونالد ترامب، وأن نصفهم تقريبا يؤيدون فكرة عزله، فيما يوافق 36% فقط من الأمريكيين على أدائه.

The ABC/Washington Post Poll was by far the least accurate one 2 weeks out from the 2016 Election. I call it a suppression poll - but by Election Day they brought us, out of shame, to about even. They will never learn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات