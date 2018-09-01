أوباما وبوش في طليعة مشيعي جون مكين

تقدم الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن المشيعين اليوم السبت، في مراسم وداع السناتور جون مكين المرشح الرئاسي السابق.

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وسينضم إلى أوباما الديمقراطي وبوش الجمهوري رؤساء أمريكيون سابقون آخرون وأعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولون من حقبة حرب فيتنام وآخرون، للتعبير عن تقديرهم لرجل الدولة الذي توفي في الـ25 من أغسطس الماضي بسرطان المخ قبل أيام من إتمام عامه الثاني والثمانين.

وجثمان مكين مسجى في مبنى الكونغرس منذ صباح يوم الجمعة وقدم له التحية ساسة من جميع الأطياف وألقى المشيعون نظرة أخيرة على نعشه.

وسينقل جثمان مكين اليوم السبت إلى مقبرة محاربي فيتنام القدماء ليوارى الثرى فيها.

وسيغيب عن المشهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض على مدى السنوات الثلاث المنصرمة خلافا علنيا مع مكين زميله في الحزب الجمهوري.

وأعلنت عائلة مكين أن ترامب غير مرحب به في المراسم الكنسية في ولايتي أريزونا وواشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن.

المصدر: وكالات