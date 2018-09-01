الكرملين: اغتيال زاخارتشينكو سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة

وصف الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو بأنه استفزاز يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لا شك أن مقتل زاخارتشينكو سيزيد الوضع في المنطقة توترا، ما لا يساعد إطلاقا على تهيئة الظروف حتى لفتح أفق الشروع في تطبيق اتفاقية مينسك".

وقال بيسكوف إنه لا بد من استيضاح الجهة التي تقف وراء اغتيال زاخارتشينكو نهائيا، مؤكدا أنه استفزاز ستترتب عليه تبعات سلبية جدا بالنسبة للأجواء في المنطقة عامة".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دان اغتيال زاخارتشينكو، متعهدا بمواصلة دعم سكان إقليم دونباس.

لقي زاخارتشينكو مصرعه أمس الجمعة في انفجار بمقهى وسط دونيتسك، واتهمت الخارجية الروسية كييف بالوقوف وراء هذه الجريمة.

المصدر: وكالات