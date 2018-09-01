طهران: إقالة الفياض شأن عراقي داخلي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقالة فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية ومن رئاسة الحشد الشعبي، شأن عراقي داخلي لا علاقة لإيران فيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: "هذه القضية قضية داخلية للعراق ونحن لا نتدخل فيها. ما يحظى بأولويتنا أكثر من أي شيء آخر، هو وجود عراق آمن ومتحد ومتقدم".

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والخميس، أصدر العبادي أمرا بإعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، وقال مكتب رئيس الوزراء إن "القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض في مزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

المصدر: وكالات