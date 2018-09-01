لاريجاني: مباحثات النووي مع الأوروبيين لا تبشر خيرا

شكّك رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للقضية النووية مع الدول الأوروبية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن لاريجاني اليوم السبت: "المحادثات جارية حاليا مع الأوربيين في مجال التسوية، لكنها متشعبة ولا تبشر خيرا".

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وأضاف أنه "ليس واضحا بعد ما إذا كان الأوربيون متفقين فيما يخص التنفيذ، وإلى أي مدى سيتمكنون سياسيا من تسوية القضية، وعليه فإن هناك شكوكا تراودنا فيما يتعلق بهذا الموضوع".

المصدر: وكالة تسنيم