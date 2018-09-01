سوريا تدين اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

أدانت الخارجية السورية "بأشد العبارات" اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، بتفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك مساء أمس.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، إن اغتيال زاخارتشينكو "محاولة واضحة لتقويض عملية التسوية السياسية السلمية في منطقة دونباس وتطبيق اتفاقات مينسك".

واعتبر المصدر أن اغتيال زاخارتشينكو "أحد الموقعين على وثيقة مينسك للإجراءات الخاصة بحل النزاع في دونباس هو عمل جبان ويهدد الأمن والاستقرار في تلك المنطقة".

وأكد أن "اتباع الأساليب الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية هو أمر مدان وغير مقبول أخلاقيا وقانونيا بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ويجب وقف هذه الأساليب فورا".

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كما عبّر المتحدث عن تعازي الوزارة لذوي زاخارتشينكو متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمتضررين، ودعا إلى "إجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والأطراف التي تقف وراءها".

وأمس الجمعة، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل رئيسها زاخارتشينكو بعد تعرضه لإصابة قاتلة في الرأس جراء تفجير استهدفه في مقهى وسط دونيتسك.

المصدر: وكالات