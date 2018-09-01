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منفذ جريمة الطعن في أمستردام أفغاني في الـ19

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منفذ جريمة الطعن في أمستردام أفغاني في الـ19
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أعلنت الشرطة الهولندية أن منفذ عملية الطعن في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام أمس الجمعة، أفغاني في الـ19 من عمره.

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وأضافت الشرطة، أنه اختار الشخصين اللذين طعنهما بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام.

وجاء في بيان مشترك للشرطة ومجلس مدينة أمستردام: "الشرطة أطلقت النار على الجاني ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا، كما تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما فيها الدافع الإرهابي".

المصدر: وكالات

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