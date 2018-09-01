منفذ جريمة الطعن في أمستردام أفغاني في الـ19

أعلنت الشرطة الهولندية أن منفذ عملية الطعن في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام أمس الجمعة، أفغاني في الـ19 من عمره.

إقرأ المزيد

وأضافت الشرطة، أنه اختار الشخصين اللذين طعنهما بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام.

وجاء في بيان مشترك للشرطة ومجلس مدينة أمستردام: "الشرطة أطلقت النار على الجاني ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا، كما تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما فيها الدافع الإرهابي".

المصدر: وكالات