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ترامب يتباهى بنتائج استطلاع و60% من الأمريكيين يعارضونه في استطلاع آخر

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ترامب يتباهى بنتائج استطلاع و60% من الأمريكيين يعارضونه في استطلاع آخر
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أفاد استطلاع للرأي نشر الجمعة بأنّ 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن نصفهم تقريبا يؤيّدون فكرة عزله.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و"إيه بي سي نيوز"، فإنّ 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض.

واعتبر 49% من المستطلعين أن الكونغرس يجب أن يطلق إجراءات عزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

كما عبّر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنّ الرئيس الأمريكي عرقل سير العدالة بمحاولته التدخل في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول مزاعم تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

ووفقا للاستطلاع نفسه، فإنّ الأرقام أفضل بالنسبة إلى ترامب في ما يتعلّق بالاقتصاد، ذلك أنّ 45% من المستطلعين يؤيدون إدارته للاقتصاد في حين (45% لا يؤيّدونها).

من جهته، أشاد الرئيس ترامب بنتائج استطلاع آخر اعتبره عاليا نسبيا وكتب في حسابه على "تويتر": "راسموسن بول خرج للتو بتصنيف 48٪ من الموافقين، على الرغم من انتشار الأخبار المزيفة حول الانتخابات، وهذه النسبة كانت أعلى من مستواها في عهد انتخابات الرئيس أوباما.. راسموسن يعد واحدا من أكثر استطلاعات الرأي التي تتميز بدقة نتائجها بخصوص الانتخابات!".

المصدر: وكالات 

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