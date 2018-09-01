محكمة الانتخابات البرازيلية ترفض ترشّح لولا دا سيلفا لولاية ثالثة

أصدرت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، قرارا يرفض ترشح رئيس البلاد الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 7 أكتوبر القادم.

وصوت أربعة من أصل سبعة قضاة في المحكمة العليا اليوم السبت على قرار إبطال ترشح لولا دا سيلفا القابع في السجن منذ أبريل الماضي بتهمة الفساد.

وبعد قرار المحكمة، أعلن حزب لولا دا سيلفا أنه "سيناضل بكل الوسائل المتاحة" لترشيح الرئيس الأسبق للرئاسة مجددا.

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وأصدر الحزب بيانا جاء فيه: "سنقدم كلّ الطعون أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا المنصوص عليها في القانون والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها البرازيل وسندافع عن لولا مع الشعب في الشارع".

ويؤكد أنصار الرئيس الأسبق أن رفض ترشّحه "يجرّد" الانتخابات من ديمقراطيتها، وسط تأكيد لولا دا سيلفا أنه كان ضحيّة مكيدة سياسية بهدف منعه من الحكم لولاية ثالثة.

المصدر: وكالات