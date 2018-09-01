وصول غواصة ذرية أمريكية إلى المتوسط

وصلت الغواصة الذرية الأمريكية "نيوبورت نيوز" إلى مياه المتوسط، قادمة عبر مضيق جبل طارق وهي من نوع "لوس أنجلوس" وتحمل صواريخ مجنحة من طراز "توماهوك".

وحسب صحيفة Gibraltar Chronicle، تم رصد الغواصة في منطقة الميناء عند جبل طارق، مساء الخميس، وحاول زورق الجمارك الإسبانية الاقتراب منها، إلا أن شرطة جبل طارق اعترضته ومنعته من الاقتراب.

وأكد البنتاغون وصول الغواصة إلى جبل طارق وأشار إلى أن "الزيارة فنية ومخطط لها مسبقا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنكوف، إنه وفقا لمصادر مستقلة، تحضر الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" لفبركة هجمة كيميائية في إدلب واتهام الجيش السوري بالوقوف وراءها.

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وأضاف أن التحالف الغربي بقيادة واشنطن، يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز كذريعة لضرب أهداف ومواقع تابعة للحكومة السورية.

ولذلك، وصلت إلى منطقة الخليج قبل أيام المدمرة The Sullivans تحمل 56 صاروخا مجنحا، وتمركزت في قاعدة "العديد" الأمريكية الجوية في قطر، إضافة إلى قاذفة استراتيجية من طراز B-1B تحمل 24 صاروخا مجنحا من طراز "جو- أرض" AGM-158 JASSM .

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية تعزيز مجموعتها الضاربة في شرق المتوسط، لكنها أعلنت "الاستعداد للعمل" في حال تلقت الإيعاز بذلك.

المصدر: نوفوستي