إيران ترفض دعوة فرنسية لإجراء محادثات موسعة

رفضت ايران دعوة فرنسا لإجراء محادثات بشأن قضايا تتجاوز الملف النووي، معتبرة أن ذلك مستحيل طالما فشلت القوى الغربية في الوفاء بالتزاماتها الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "في مثل هذه الظروف لا يوجد أمام الأوروبيين سوى الالتزام بتعهداتهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

وأضاف، "لا نرى أنه بقيت ضرورة أو قيمة وحتى ثقة للتفاوض معهم وذلك أيضا في المواضيع غير القابلة للتفاوض".

وأشار قاسمي، إلى أن "القادة الفرنسيين يعلمون جيدا أن السياسة الإقليمية لإيران تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف".

وشدد المسؤول الإيراني، على أنه يجب على أوروبا أولا أن تظهر أنها قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات عليها.

وندد بـ"عجز" الأوروبيين و"عدم قدرتهم على تقديم الضمانات الكافية والملموسة لصيانة اتفاق دولي يعتبر أهم انجاز دبلوماسي في العصر الحديث".

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من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، أن "إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تثير قلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025، ومسألة الصواريخ الباليستية، وحقيقة أن هناك نوعا من الانتشار الباليستي من جانب إيران، وكذلك الدور الذي تلعبه في المنطقة".

وتابع الوزير الفرنسي، "يجب أن نتحدث عن هذه المواضيع الثلاثة، يجب أن يدرك الإيرانيون ذلك وهذه هي الرسالة التي أوجهها إليهم".

المصدر: أ ف ب