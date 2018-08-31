إيران تعلن تصفية 4 مسلحين على الحدود مع باكستان

أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل 4 مسلحين وجرح 3 آخرين، إثر اشتباكات في مدينة حدودية جنوب شرق إيران، حسبما أفاد مراسلنا.

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وقالت القوات البرية في الحرس الثوري في بيان إنه في صباح اليوم الجمعة حاولت مجموعة إرهابية التغلغل الى داخل البلاد وارتكاب جرائم أمنية "لكنها واجهت رجال مقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري وتم القضاء عليها خلال اشتباك معها".

وأضاف البيان أن أحد عناصر الحرس الثوري أصيب بجروح طفيفة خلال العملية، موضحة أن المسلحين على صلة بالغرب.

وتابع أن هذا الاشتباك وقع في منطقة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود مع باكستان.

المصدر: RT