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وزيرة الخارجية النمساوية ترد على الانتقادات لرقصها مع بوتين

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وزيرة الخارجية النمساوية ترد على الانتقادات لرقصها مع بوتين
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقص وزير الخارجية النمساوية كارين كنايسل في حفل زفافها
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دافعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل عن نفسها ضد الانتقادات التي وجهت إليه في أعقاب رقصها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل زفافها.

وقالت كنايسل إن الدبلوماسية تتجاوز "تبادل ملاحظات سياسية"، مشيرة إلى أنها رقصت كذلك مع وزراء خارجية بريطانيا واليونان وبولندا ورومانيا خلال حفل الزفاف.

ووصفت نظيرها البريطاني جيريمي هانت بأنه "راقص ممتاز وساحر"، ردا على سؤال حول مهاراته في حلبة الرقص.

وأضافت أن "الرقص ليس له تأثير سياسي سواء كنت أرقص مع جيريمي أو أي شخص آخر".

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وتابعت "لقد رقصت مع العديد من الرجال في السابق"، إلا أن مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني قاطعتها وسط الضحك، قائلة: "سأتوقف هنا".

وجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية النمساوية دعت بوتين لحضور حفل زفافها يوم 18 أغسطس الجاري. وتعرضت لانتقادات كثيرة في الداخل والخارج بعد رقصها مع الرئيس الروسي، والذي أعارت له وسائل الإعلام الغربية اهتماما واسعا.

المصدر: فرانس برس

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