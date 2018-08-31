وزير بريطاني يزور إيران لأول مرة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، أليستر بيرت، أنه يصل اليوم الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي مع السلطات المحلية.

وقال بيرت، في تصريح صحفي أدلى به قبيل توجهه إلى طهران، إن هذه الزيارة ستستغرق يومين وتمثل "لحظة حاسمة بالنسبة لعلاقات إيران مع المملكة المتحدة"بشأن الاتفاق، وبين: "منذ انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية أكدنا مرارا، مع شركائنا الأوروبيين والدوليين، دعمنا لها وشددنا على هذا الدعم عبر آليات مناسبة مثل قانون الاتحاد الأوروبي للعرقلة (عرقلة تأثير العقوبات الأمريكية)".

وأضاف بيرت مشددا: "ما دامت إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق سنظل متمسكين به إذ نعتقد أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة".

وأوضح الوزير البريطاني : "ومع ذلك فإن دعمنا للصفقة النووية لا يمنعنا من تحدي إيران بحزم في القضايا التي نختلف معها فيها".

واستطرد بالقول: "أود أن أشدد خلال زيارتي هذا الأسبوع على ضرورة حل قضيتي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وكذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا من جهة أخرى.

تأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الاتفاق، بينما تشهد العلاقات بين إيران وبريطانيا خلافات عدة من بينها سياسة الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط واعتقال سلطات البلاد موظفة الإغاثة البريطانية، نازنين زاغري-راتكليف.

المصدر: رويترز + Press Association + وكالات