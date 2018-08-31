رئيسة تايوان توقع على تنفيذ حكم إعدام في يوم عيد ميلادها

أكدت وزارة العدل التايوانية، أن الرئيسة تساي إنغ ون، وقعت على حكم إعدام صادر بحق مواطن تايواني متهم بقتل زوجته وابنته، في يوم عيد ميلادها الـ62.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار المحكمة العليا بإعدام المواطن التايواني لي هونغ- تشي (39 عاما)، صدر بعد إدانته بقتل زوجته السابقة، والتسبب بوفاة ابنته (6 أعوام)، لتسجل كأولى حالة إعدام منذ تولي الرئيسة مهام منصبها عام 2016.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الحادثة وقعت عام 2014 عندما أقدم هونغ- تشي على إطلاق النار على زوجته خارج المدرسة ليرديها قتيلة، واختطافه إحدى بناته، وأشار التحقيق إلى أنه هرب إلى منطقة جبلية.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم وأثناء فراره قام بتخدير ابنته عن طريق إعطائها حبوبا مهدئة، الأمر الذي تسبب بوفاتها بعد ذلك بشهرين.

وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة، وجاء في تفصيل القرار: الحكم عليه 15 عاما لقتله زوجته، والسجن مدى الحياة لتسببه بمقتل ابنته.

وقامت المحكمة العليا باستبدال الأحكام الصادرة بحق المتهم إلى الإعدام، وأكدت الحكم في عام 2016.

يذكر أن هناك 42 شخصا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في تايوان.

المصدر: وكالات