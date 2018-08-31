سياسي روسي يطالب بنشر قواعد عسكرية لبلاده في تركيا وإيران

أعلن السياسي الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعد لنشر قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

وأوضح جيرينوفسكي خلال لقائه مع التلفزيون الروسي "Russia 24" يوم الجمعة 31 أغسطس، أنه "يجب أن نطالب على الفور بإنشاء قواعد جوية وبحرية في إيران وتركيا. أنقرة مستعدة، وأنا شخصيا تحدثت مع أردوغان مثلما أتحدث معكم الآن. هو يريد أن يكون مع روسيا، ولا يريد أن ينتظر دوره في الطابور لدى الاتحاد الأوروبي".

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وكان جيرينوفسكي قد زار أنقرة في حفل تنصيب أردوغان بناء على دعوة شخصية من الرئيس التركي. ثم قال يمكن إغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا الواقعة تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي وتحويلها إلى الجانب الروسي.

المصدر: لينتا.رو