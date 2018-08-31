النزاعات في إفريقيا تفتك بخمسة ملايين طفل
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أظهرت دراسة نشرت الجمعة أن النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية والأمراض والجوع قد تسببت بين عامي 1995 و2015 بمقتل 5 ملايين طفل لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات.
وأشارت الدراسة إلى أن بين الأطفال الخمسة ملايين الذين لقوا حتفهم في نزاعات القارة السوداء، ثلاثة ملايين رضيع.
وأضاف معدو الدراسة من جامعة ستانفورد أن "النزاعات المسلحة الأكثر توترا وشدة من أي قارة أخرى، وقعت في إفريقيا خلال الأعوام الثلاثين السابقة".
المصدر: وكالات
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