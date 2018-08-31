 
مباشر
عاجل
لافروف: يجري الإعداد في إدلب لاستفزاز كيميائي دون أدنى شك

النزاعات في إفريقيا تفتك بخمسة ملايين طفل

أخبار العالم

النزاعات في إفريقيا تفتك بخمسة ملايين طفل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq0g

أظهرت دراسة نشرت الجمعة أن النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية والأمراض والجوع قد تسببت بين عامي 1995 و2015 بمقتل 5 ملايين طفل لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن بين الأطفال الخمسة ملايين الذين لقوا حتفهم في نزاعات القارة السوداء، ثلاثة ملايين رضيع.

وأضاف معدو الدراسة من جامعة ستانفورد أن "النزاعات المسلحة الأكثر توترا وشدة من أي قارة أخرى، وقعت في إفريقيا خلال الأعوام الثلاثين السابقة".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. حادث طعن في أمستردام وإصابة شخصين