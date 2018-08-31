اليابان تعد موازنة دفاعية قياسية لمواجهة بكين وبيونغ يانغ

طالبت وزارة الدفاع اليابانية بموازنة قياسية للسنة المالية 2019-2020 تتضمن إنفاقا عسكريا غير مسبوق لتعزيز نظام دفاعاتها الصاروخية ومواجهة تهديد الصواريخ من كوريا الشمالية والصين.

ودعت الوزارة في تقريرها السنوي الحكومة إلى إقرار مبلغ 5298 مليار ين ياباني (40 مليار يورو) للفترة بين أبريل 2019 ومارس 2020 بزيادة قدرها 2.1% عن العام المالي الحالي، الذي شكل رقما قياسيا أيضا، في زيادة بالإنفاق للسنة السابعة على التوالي.

وتخطط الوزارة إلى استخدام هذه الميزانية "القياسية" في نصب أنظمة اعتراض برية مضادة للصواريخ من الجيل الجديد "آيجيس آشور"، لتعزيز دفاعاتها ضد "التهديدات الكورية الشمالية الخطرة".

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كما تعتزم الوزارة شراء 6 طائرات إضافية من طراز "إف-35" وطائرتي مراقبة "هوك-آي"، مع إضافة ثلاثين عنصرا إلى طواقم الدوريات الجوية البالغ عددهم حاليا 830 عنصرا.

وأرجعت الوزارة طلبها بالزيادة إلى ما اعتبرته "تهديدا خطيرا وآنيا" من كوريا الشمالية و"مخاوفها الكبيرة" حيال طموحات بكين العسكرية بالسيطرة على العديد من الجزر في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: أ ف ب