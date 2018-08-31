سيئول: زيارة الرئيس الإسرائيلي بحاجة إلى مشاورات إضافية

صرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بأن التقارير الإخبارية الإسرائيلية التي تفيد برفض سيئول استقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين العام الحالي، غير مطابقة للحقيقة.

وقال مسؤول في الوزارة إن كوريا الجنوبية وإسرائيل ظلتا تتشاوران لتبادل مسؤولي البلدين الزيارات وعلى رأسهم الرئيسان في فترة مناسبة للطرفين.

وأضاف: "تشاور الجانبان حول جدولة الزيارة، واتفقا على إعادة التشاور بسبب عدم التوافق في تحديد موعد الزيارة في فترة تتناسب مع الطرفين".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس الخميس بأن السفير الإسرائيلي لدى سيئول هائم حوسين أعلن مؤخرا عن رغبة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في زيارة كوريا الجنوبية رسميا، وأن سيئول رفضت استقباله خلال هذه السنة.

المصدر: "يونهاب"