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أنقرة تعدّل قوائمها الإرهابية

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أنقرة تعدّل قوائمها الإرهابية
Reuters
أنقرة- أرشيف
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أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة قرارا جديدا يقضي بإدخال تعديلات على قوائم الأشخاص والمنظمات المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

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ونص قرار الحكومة الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، على إدراج ميرنا مابانزا وعبد البتا إسكالون أبوبكر على قائمة الأشخاص المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".

كما قضى القرار بتحديث معلومات أيوب بشير الموجود في القائمة، وتحديث معلومات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المرتبط بـ"داعش" و"القاعدة".

المصدر: الأناضول

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