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طهران لباريس: صواريخنا دفاعية وموقفنا واضح لا لبس فيه

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طهران لباريس: صواريخنا دفاعية وموقفنا واضح لا لبس فيه
Reuters
بهرام قاسمي
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جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التأكيد على أن برنامج بلاده الصاروخي، هو برنامج دفاعي ووطني ومشروع وغير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.

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وقال قاسمي، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي حول البرنامج الصاروخي الإيراني، إن بلاده صرحت مرارا وتكرارا بموقفها الواضح تجاه المخاوف التي لا أساس لها، والاستنتاجات المغلوطة الناجمة عن جهل بعض البلدان.

وتابع، أنه في مثل هذه الظروف لا يوجد أمام الأوروبيين سوى الالتزام بتعهداتهم بالاتفاق النووي، مؤكدا أن الشعب الإيراني فقد ثقته بهم. 

وأكد قاسمي، أن المفاوضات التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق قوي ودولي، كانت خير دليل على حسن نية بلاده.

وأكد أن العالم والقادة الفرنسيين، يعلمون أن السياسة الإقليمية لإيران، تأتي في إطار إرساء السلام والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، مضيفا أنه إذا كانت سياسة كهذه لا تروق لبعض الدول فيمكنها أن تصلح وتغير من سياساتها.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية للأنباء

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