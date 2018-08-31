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مقتل 7 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

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مقتل 7 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة
Reuters
صورة ارشيفية
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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن عدد ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بإحدى الشاحنات في ولاية نيومكسيكو قد بلغ 7 أشخاص، فضلا عن المصابين.

وأشارت الشرطة، إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة الحادث، وذلك بعد أنباء عن مصرع 4 أشخاص فقط في الحادث.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الحادث وقع بسبب انفجار إحدى عجلات الشاحنة وهي تسير بسرعة عالية، مما تسبب بانحرافها وخروجها عن مسربها إلى الاتجاه المعاكس للطريق والاصطدام بحافلة لنقل الركاب تابعة لشركة Greyhound.

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وقالت الشرطة، إن الحافلة كانت تقل حوالي 50 راكبا، أصيبوا جميعا بجروح مختلفة الخطورة ونقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

المصدر: نوفوستي

 

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