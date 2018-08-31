ترامب: العرض الأوروبي حول رسوم السيارات لا يكفينا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عرض الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتخلّي عن الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الأمريكية، "غير كاف".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديث لوكالة "بلومبرغ": "هذا لا يكفي، لقد اعتاد المستهلك الأوروبي على شراء سياراته وليس شراء سياراتنا".

وقارن الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بالصين التي يخوض حربا تجارية معها، وقال: "الاتحاد الأوروبي كذلك يتميز بالسوء مثل الصين تقريبا، لكن بدرجة اقلّ بقليل".

وحذر الرئيس دونالد ترامب في سياق تهديداته التي جعل منها تكتيكا في المفاوضات التجارية، من أن بلاده قد تخرج من منظمة التجارة العالمية.

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وقال: "إذا لم يتحسن أداؤهم، فإننا سننسحب من منظمة التجارة العالمية"، وذلك على الرغم من نفيه احتمال ذلك في تصريح له الشهر الماضي.

من جانبها قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم الخميس: "نحن على استعداد لخفض الرسوم على السيارات الأمريكية إلى الصفر، وخفض كل الرسوم إلى الصفر إذا ما فعلت الولايات المتحدة الشيء ذاته. يجب أن يكون الأمر متبادلا".

المصدر: .afp.com