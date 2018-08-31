بيسكوف: 3 لقاءات ستجمع بوتين وترامب حتى نهاية 2018

رجّح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري.

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ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن بيسكوف قوله، "إنه يمكن أن تعقد الاجتماعات بين الرئيسين خلال الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الأولى في فرنسا، وخلال قمة شرق آسيا في سنغافورة وفي اجتماع قادة العشرين الكبار في الأرجنتين".

وأضاف أن "كل هذا يتوقف على مبدأ المعاملة بالمثل" مشيرا إلى أن موسكو تعتزم تنظيم مفاوضات روسية أمريكية في أماكن مختلفة.

يذكر، أن أول لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي في الـ16 من يوليو الماضي.

المصدر: لينتا