واشنطن وسياسة العصا والجزرة مع نيودلهي والهدف منعها من شراء "S-400"

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن واشنطن على استعداد لبيع الهند أسلحة متطورة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت هذه الأسلحة تضاهي صواريخ "S-400" الروسية.

وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس: "لا أستطيع مناقشة مزايا "S-400"، ولكننا توصلنا إلى تقدم كبير في المباحثات مع الهند في الأمور العسكرية، ونستطيع عرض تقنيات عسكرية تعتبر الأكثر تطورا على مستوى العالم".

وأجاب المسؤول الأمريكي عن سؤال: هل لدى الولايات المتحدة نية مناقشة موضوع شراء الهند لصواريخ "S-400" الروسية خلال محادثات "2+2" في نيودلهي الأسبوع القادم، قائلا: "لن أتكلم عن المواضيع المطروحة للنقاش في المباحثات المرتقبة مع الجانب الهندي".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أعربت في وقت سابق عن عزم الولايات المتحدة مساعدة الهند وشركاء آخرين لها تفادي العقوبات وبالأخص تلك التي تشمل الدول نتيجة لتبعات قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات" (CAATSA)، في الوقت ذاته أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إمكانية فرض عقوبات ضد نيودلهي في حال أصر الجانب الهندي على شراء صواريخ "S-400" من موسكو.

المصدر: "تاس"