زوجة نتنياهو متهمة أساسية في "قضية 4000"

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة اعتبرت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتانياهو بشكل رسمي مشتبه بها في قضية فساد متورط بها زوجها مع شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "الشرطة أعلنت اليوم الخميس أن سارة نتنياهو أصبحت أحد المتهمين في قضية 4000".

ومن بين الشخصيات المتورطة في هذه القضية والتي تعرف إعلاميا بـ "قضية 4000"، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، نير هيفيتس، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، ومالك شركة "بيزك"، شاؤول إلوفيتش بالإضافة لزوجته وأحد أبنائه وعدد من الموظفين في الشركة ذاتها.

وقد أبرم المحققون في القضية المذكورة صفقة مع هيفيتز وفيلبر، حصلا بموجبها على وضع "شهود الدولة"، ونصت على تقديم جميع المعلومات التي بحوزتهما مقابل التخفيف في الحكم.

ويبحث المحققون عن أدلة تدين مسؤولين في الدولة من بينهم رئيس الوزراءحيث يشتبه بتقديمهم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل الترويج لنشاطات وتحركات بنيامين نتنياهو على موقع " Walla" الشهير التابع لـ "بيزك".

المصدر: "نوفوستي"