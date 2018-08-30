سفينة استطلاع روسية تؤرق البحرية البريطانية في المانش

أعلنت القوات البحرية البريطانية أن سفينة حربية تابعة لها رافقت سفينة استطلاع روسية في بحر المانش.

وجاء في بيان للبحرية البريطانية أن كاسحة الألغام البريطانية "HMS Hurworth" رافقت سفينة الاستطلاع الروسية "يوري إيفانوف"، التي كانت تعبر المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حسب البيان.

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ولم تذكر البحرية البريطانية متى رافقت سفينتها السفينة الروسية.

وقبل أيام أعلنت البحرية البريطانية أن سفينة "HMS Hurworth" ومروحية "Wildcat" رافقتا الفرقاطة الروسية "الأميرال ماكاروف" في بحر المانش.

وكانت السفارة الروسية في لندن قد أكدت أن سفن الأسطول البحري الحربي الروسي لا تشكل أي خطر على بريطانيا، وتتحرك بالتوافق مع القانون الدولي وقواعد المرور ببحر المانش.

المصدر: تاس