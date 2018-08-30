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مسؤول عراقي لـRT: "القانون" و"الفتح" حسما مسألة الكتلة الأكبر

أخبار العالم

مسؤول عراقي لـRT:
Reuters Thaier Al-Sudani
صورة أرشيفية
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أعلن النائب عن ائتلاف المالكي، رعد الماس، اليوم الخميس، عن حسم ائتلافي "دولة القانون" و"الفتح" مسألة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، بقرار عراقي دون تدخلات خارجية.

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وقال الماس لـRT إن: ائتلاف دولة القانون، لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أنهى كل المشاورات والمفاوضات مع تحالف الفتح، واتفقا على مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر وتشكيلها، موضحا أن قرار التحالف بينهما، كان عراقيا خالصا، ولم يكن خاضعا لأية ضغوطات خارجية.

وأشار النائب عن ائتلاف المالكي، إلى أن جزءا من ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، وكذلك من الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني، والديمقراطي، قد حسموا الانضمام إلى الكتلة التي سيشكلها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح.

المصدر: RT

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