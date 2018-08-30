موغيريني تطالب الأوروبيين بمزيد من المسؤولية تجاه المهاجرين

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الدول الأعضاء لتحمل المزيد من المسؤولية، وضمان استمرار عملية الاتحاد لإنقاذ المهاجرين، ومكافحة تهريب البشر في مياه المتوسط.

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وفي تصريحات قبل المحادثات غير الرسمية لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، دعت موغيريني إلى التصرف بشكل بنّاء للعمل على مواصلة المهمة.

وأوضحت أنه لم يتم التوصل إلى توافق عام في هذا الاتجاه، ويجب عدم ترك عملية الاتحاد الأوروبي، دون توضيح للقواعد الواجب اتباعها.

وتعتزم روما الطلب من الاتحاد تعديل قواعد "مهمة صوفيا" التي تقودها إيطاليا حاليا، وتبادل موانئ إنزال المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في المتوسط، مع توقعات بأن تكون فرنسا وإسبانيا على رأس الدول التي سيطلب منها استقبال المهاجرين.

وترسو في إيطاليا في الوقت الراهن، جميع السفن التي تحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلا أن حكومة اليمين القومية الإيطالية الجديدة، تقول إنها يجب ألا تتحمل العبء لوحدها، وأن الوقت حان لكي تتحمل دول الاتحاد الأخرى حصتها من المهاجرين.

المصدر: أ ف ب