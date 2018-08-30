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باقري يحذر من عواقب حرمان إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز

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باقري يحذر من عواقب حرمان إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز
mehrnews.com/ Magid Haghdoust
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري
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حذر رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري من عواقب منع عبور النفط الإيراني مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيكون لذلك "ثمن باهظ".

وقال باقري في مؤتمر صحفي اليوم: "في حال منعت إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز فلن يكون المضيق آمنا للآخرين ولن يتم تصدير أي نفط من المنطقة".

وأضاف: "الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في الشرق الأوسط وتبيّت النوايا السيئة لإيران، تعي جيدا أنها ستدفع الثمن باهظا لأي خطأ ترتكبه في المنطقة".

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ويسبب التهديد المتكرر الذي تطلقه إيران من فترة لأخرى بإغلاق مضيق هرمز أمام نفط الخليج، صداعا مستمرا لدول الخليج العربية التي باتت تبحث عن بدائل عملية لهذا المضيق.

المصدر: RT

عمر هاوش

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