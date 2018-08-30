باقري يحذر من عواقب حرمان إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز

حذر رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري من عواقب منع عبور النفط الإيراني مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيكون لذلك "ثمن باهظ".

وقال باقري في مؤتمر صحفي اليوم: "في حال منعت إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز فلن يكون المضيق آمنا للآخرين ولن يتم تصدير أي نفط من المنطقة".

وأضاف: "الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في الشرق الأوسط وتبيّت النوايا السيئة لإيران، تعي جيدا أنها ستدفع الثمن باهظا لأي خطأ ترتكبه في المنطقة".

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ويسبب التهديد المتكرر الذي تطلقه إيران من فترة لأخرى بإغلاق مضيق هرمز أمام نفط الخليج، صداعا مستمرا لدول الخليج العربية التي باتت تبحث عن بدائل عملية لهذا المضيق.

المصدر: RT

عمر هاوش