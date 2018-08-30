ظريف بعد لقاء أردوغان: الأولوية في العلاقات للجوار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء، أن أولويات السياسة الخارجية لطهران هي العلاقات مع دول الجوار.

وكتب ظريف في تغريدة عقب اللقاء: "لقد أنهيت للتو مباحثاتي المجدية مع وزير الخارجية التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ما يتعلق بالتعاون الثنائي ومواجهة السلوك السيئ لأمريكا في المنطقة".

Just finished fruitful consultations with Turkish FM @mevlutcavusoglu, and President @rt_erdogan on bilateral relations and regional cooperation in the face of malign US behavior. Off to #Pakistan tomorrow to meet with new leadership. Our neighbors our priority. pic.twitter.com/ObGE1gPefn — Javad Zarif (@JZarif) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

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وأضاف: "سأتوجه الخميس إلى باكستان للقاء قادتها الجدد وعقد مباحثات معهم".

وعن زيارة ظريف إلى إسلام آباد، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الزيارة ستستمر ليومين سيبحث خلالهما مع رئيس الوزراء الجديد عمران خان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات