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ظريف بعد لقاء أردوغان: الأولوية في العلاقات للجوار

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ظريف بعد لقاء أردوغان: الأولوية في العلاقات للجوار
AFP Alexander NEMENOV
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء، أن أولويات السياسة الخارجية لطهران هي العلاقات مع دول الجوار.

وكتب ظريف في تغريدة عقب اللقاء: "لقد أنهيت للتو مباحثاتي المجدية مع وزير الخارجية التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ما يتعلق بالتعاون الثنائي ومواجهة السلوك السيئ لأمريكا في المنطقة".

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وأضاف: "سأتوجه الخميس إلى باكستان للقاء قادتها الجدد وعقد مباحثات معهم".

وعن زيارة ظريف إلى إسلام آباد، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الزيارة ستستمر ليومين سيبحث خلالهما مع رئيس الوزراء الجديد عمران خان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات

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