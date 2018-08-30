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خامنئي يوافق على العفو وتخفيض عقوبات مئات السجناء

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خامنئي يوافق على العفو وتخفيض عقوبات مئات السجناء
AFP KHAMENEI.IR
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي
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وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، على طلب العفو أو خفض أو استبدال عقوبات بحق 615 مدانا، وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

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يأتي ذلك بعد أن وجه رئيس السلطة القضائية، آية الله آملي لاريجاني، رسالة إلى خامنئي، اقترح فيها العفو وتخفيض مدة أو استبدال عقوبات 615 سجينا، من المدانين، من قبل المحاكم العامة، ومحاكم الثورة، ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك استنادا للبند 11 من المادة 110 من الدستور. 

المصدر: وكالة أنباء فارس

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