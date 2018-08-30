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ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات استراتيجية مع روسيا في مجال الدفاع

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ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات استراتيجية مع روسيا في مجال الدفاع
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات استراتيجية مع روسيا في مجال الدفاع.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي مع نظيره الفنلندي اليوم الخميس: "من مصلحتنا أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقة استراتيجية مع تركيا وروسيا من أجل الاستقرار على المدى الطويل وتحقيق المزيد من القوة والتفاهم".

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق 20 مليار يورو على الدفاع في الفترة ما بين 2021 و2027، مع استخدام معظمها في البحث وتطوير التكنولوجيا العسكرية الجديدة.

وفي وقت سابق، قدم ماكرون مبادرة لتشكيل قوة تدخل عسكري أوروبية يمكن نشرها بسرعة عند الأزمات.

المصدر: وكالات

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