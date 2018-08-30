سيئول: قمة الكوريتين ستركز على قضية نزع السلاح النووي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم وي كيوم، أن نزع السلاح النووي سيكون القضية الأكثر أهمية في إعلان بانمونغوم واتفاق سينتوسا بين قادة الكوريتين والولايات المتحدة.

وأضاف أن القمة المزمعة بين الكوريتين الشهر المقبل ستركز على مناقشة نزع السلاح النووي، بغض النظر عن إلغاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته إلى كوريا الشمالية.

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وفي وقت سابق، علق المتحدث على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التي ألمح فيها إلى استئناف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بأن البلدين لم يناقشا استئناف التدريبات العسكرية المشتركة وسيتخذان القرار المناسب من خلال التشاور ووفقا لسير خطوات نزع كوريا الشمالية السلاح النووي.

من جهة أخرى، قال مون جونغ إن، المستشار الأمني للرئيس الكوري الجنوبي إن الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية لن يؤثر في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أو في تمركز القوات الأمريكية في الجنوب.

يذكر أن كوريا الشمالية طالبت بأن توافق واشنطن على إعلان نهاية الحرب الكورية قبل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، بينما أعطت الولايات المتحدة الأولوية لتقديم بيونغ يانغ قائمة نزع الأسلحة النووية.

المصدر: يونهاب