الجيش الأمريكي يستغل النزاع في أوكرانيا لتدريب جنوده

أعلن وزير الجيش الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أرسلت مجموعات من الخبراء العسكريين إلى أوكرانيا، بهدف جمع الخبرة واستخلاص الدروس من النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال لمراسل "تاس": "أرسلنا الخبراء والمختصين، لدراسة أوكرانيا وخرجنا باستنتاجات محددة من ذلك. نحن نحاول استيعاب هذه الدروس ونبحث كيف يمكن تكييف عقيدتنا العسكرية بشكل يجعلنا نستطيع التصدي للوسائل المستخدمة هناك، كما نحاول تكييف الهياكل التنظيمية لعمليات التدريب والإعداد لدينا".

إقرأ المزيد

وفي 25 أبريل، وصلت مجموعة من المدربين والخبراء العسكريين الأمريكيين إلى موقع اللواء 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لهذا اللواء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين، مؤخرا إن وحدات الجيش الأوكراني، التي تدربت على أيدي مختصين أمريكيين، أظهرت كفاءة عالية خلال القتال في دونباس.

وأعرب الوزير الأوكراني عن شكره لواشنطن على دعمها لبلاده، خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: لينتا رو