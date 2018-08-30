شويغو يبحث مع أكار الأمن الإقليمي وسوريا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار في اتصال هاتفي صدر عن الجانب التركي اليوم، القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، وآخر تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية إن أكار وشويغو، "تبادلا وجهات النظر حول الأمن الإقليمي، والوضع الراهن بسوريا، والتعاون الثنائي بين البلدين".

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وفي 24 أغسطس الجاري، اجتمع أكار في موسكو مع نظيره الروسي، قبل أن يلتقيه ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الرئيس فلاديمير بوتين حيث كان الوضع في سوريا أحد أهم القضايا التي بحثها الجانبان.

المصدر: إنترفاكس