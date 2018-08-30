قائد سلاح الجو الأمريكي: لم تعد الأراضي الأمريكية في منأى عن الأسلحة الروسية

نقلت صحيفة Military Times عن قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال تيرنس أوشنيسي تأكيده أن الأراضي الأمريكية في حال نشوب الحرب لا يمكن إنقاذها من الأسلحة الروسية والصينية.

وقال أوشنيسي: "الوضع الأمني آخذ في التغير. نحن اعتدنا على الاعتقاد في السابق بأن المحيطات التي تحيط بنا والدول الصديقة في الشمال وفي الجنوب تجعل بلادنا بعيدة المنال، لكن كل شيء يتغير لوجود خصوم قادرين بالفعل الآن على الوصول إلى أراضينا".

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ودعا أوشنيسي إلى إحداث تغيير كامل في استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية، مشددا على ضرورة إعادة النظر "بشكل جذري في الدفاع عن بلادنا والتفكير في كيفية حمايتها من المنافسين بقوة مساوية".

وذكر أن البنتاغون يبحث فعليا عن طرق توقف حالة العجز أمام أحدث الأسلحة، كاشفا في هذا الصدد أن البنتاغون يحاول تزويد مقاتلات "إف – 16" برادارات بشبكات نشطة حتى تتمكن من اعتراض الصواريخ المجنحة، ويبحث أيضا عن طرق أخرى لتحسين القدرات الدفاعية.

يذكر أن الرئيس بوتين كشف في شهر مارس الماضي في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، عن أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية التي طورتها بلاده.

وقال الرئيس الروسي إنه تم تزويد القوات النووية الاستراتيجية الروسية بـ80 صاروخا باليستيا عابرا للقارات وبـ102 من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، وبثلاث غواصات استراتيجية جديدة.

وأفاد بوتين أيضا بأن روسيا بدأت في تطوير أسلحة استراتيجية خاصة لا تستخدم المسار الكلاسيكي للصواريخ الباليستية، وبالتالي فهي محصنة ضد أنظمة الدفاع الصاروخية.

وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية مرارا عن مخاوفها من أن الولايات المتحدة ليس لديها حتى الآن القدرة على اعتراض صواريخ سرعتها تفوق الصوت، ولفت إلى ذلك بشكل خاص قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وعلى سبيل المثال، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن معلومات حصلت عليها أكدت أن صواريخ "باتريوت" في السعودية عام 2017 لم تتمكن من اعتراض صاروخ "سكود"، يعود تاريخ تصميمه إلى منتصف القرن العشرين.

المصدر: نوفوستي