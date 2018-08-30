 
مباشر

ترامب يدافع عن بيونغ يانغ في وجه بكين

أخبار العالم

ترامب يدافع عن بيونغ يانغ في وجه بكين
Reuters Carlos Barria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpry

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بكين تمارس ضغوطا كبيرة على بيونغ يانغ، بسبب الخلاف القائم بين الصين والولايات المتحدة على التجارة الخارجية.

وجاء على موقع البيت الأبيض: "الرئيس ترامب على ثقة تامة، بأن كوريا الشمالية تتعرض لضغط شديد من بكين بسبب خلافاتنا التجارية مع الحكومة الصينية".

إقرأ المزيد
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون "سي إن إن": كوريا الشمالية تبلغ الولايات المتحدة بأن المحادثات قد تنهار

وورد في ما نشره البين الأبيض أن "الصين تقدم لكوريا الشمالية مساعدات كبيرة على شكل أموال ووقود وأسمدة وغيرها من البضائع، ولكن ذلك كله بلا جدوى. الرئيس دونالد ترامب، واثق في متانة علاقاته الطيبة والدافئة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".

 المصدر: انترفاكس   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا