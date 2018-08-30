ترامب يدافع عن بيونغ يانغ في وجه بكين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بكين تمارس ضغوطا كبيرة على بيونغ يانغ، بسبب الخلاف القائم بين الصين والولايات المتحدة على التجارة الخارجية.

وجاء على موقع البيت الأبيض: "الرئيس ترامب على ثقة تامة، بأن كوريا الشمالية تتعرض لضغط شديد من بكين بسبب خلافاتنا التجارية مع الحكومة الصينية".

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وورد في ما نشره البين الأبيض أن "الصين تقدم لكوريا الشمالية مساعدات كبيرة على شكل أموال ووقود وأسمدة وغيرها من البضائع، ولكن ذلك كله بلا جدوى. الرئيس دونالد ترامب، واثق في متانة علاقاته الطيبة والدافئة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

المصدر: انترفاكس