انهيار سد في ميانمار يشرّد 63 ألف شخص
Reuters Jorge Silva
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ذكرت وسائل الإعلام في ميانمار أن المياه غمرت زهاء 85 قرية بعد انهيار أحد السدود وسط البلاد، ما تسبب بإغلاق طريق سريع رئيسي في المنطقة، وإجبار أكثر من 63 ألف شخص على النزوح.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الكارثة وقعت بعد انهيار قناة الصرف في سد للري على نهر سوار وسط ميانمار، مما أدى إلى فيضان المياه في عدد من القرى وفي بلدتي سوار ويداشي القريبتين.
وذكرت أن فرق الإطفاء وقوات من الجيش بدأت عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات للمتضررين.
المصدر: رويترز
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