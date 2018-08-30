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هل ينقل دوتيرتي سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس؟

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هل ينقل دوتيرتي سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس؟
Globallookpress Pool
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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رجح موقع i24NEWS الإسرائيلي أن يتطرق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لمسألة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وحسب الموقع، فإن دوتيرتي قد يبحث نقل السفارة الفلبينية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، فيما تولي إسرائيل أهمية كبيرة لهذه الزيارة.

وأشار الموقع إلى أن زيارة الرئيس الفلبيني، ستتكلل بإبرام صفقات أسلحة والتوقيع على عقود أمنية واتفاقات اقتصادية، منها اتفاق حول العمالة الفلبينية في إسرائيل، وآخر لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والفلبين.

وطالب نشطاء إسرائيليون الأسبوع الماضي الرئيس رؤوفين ريفلين بعدم الاجتماع مع نظيره الفلبيني، معتبرين في رسالة بعثوها إلى ديوان الرئاسة الإسرائيلية أنه "من غير الملائم أن تكون إسرائيل المحطة الأولى لدوتيرتي في زيارته إلى الدول الغربية، وأن يلتقي الرئيس الإسرائيلي قاتلا جماعيا يؤيد قصف المدارس". 

المصدر: i24NEWS

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