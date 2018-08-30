البنتاغون "يصحح" على الورق 20 عيبا في F-35

عدّلت لجنة البنتاغون المشرفة على تقييم سير مشروع إنتاج مقاتلة F-35 من الجيل الخامس تصنيف بعض العيوب في المقاتلة، من أساسي إلى ثانوي، وذلك رغم خطورة العيوب المعاد تصنيفها.

وذكرت منظمة POGO غير الحكومية نقلا عن وثائق عسكرية، أن المديرية العامة للرقابة والميزانية في الولايات المتحدة GAO، أعلنت في يونيو الماضي عن وجود 966 عيبا من "العيوب الواضحة" في مشروع هذه الطائرات الحربية.

وأشارت إلى أن 110 منها تعتبر عيوبا من الفئة الأولى أي يمكن أن تضر بآمان وسلامة الطائرة أو بالنقاط الأخرى الرئيسية في تشغيل واستثمار طائرة F-35.

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وتقول المنظمة في تقريرها، إن اللجنة نقلت 19 عيبا، من الفئة الأولى إلى الثانية، بجرة قلم واحدة، فيما بعض العيوب المعاد تصنيفها تندرج في نظام الإخطار عن حالات الطوارئ التي يتوجب بعدها قفز الطيار بالمظلة.

ويرجح معدّو التقرير، أن اللجنة تحاول بهذا الشكل "التخلص" من العيوب الحرجة في الطائرة، قبل اتخاذ القرار ببدء إنتاجها التجاري في أكتوبر 2019.

المصدر: نوفوستي





