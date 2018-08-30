مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة الصين

دعت مجموعة من المشرعين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض العقوبات على مسؤولين صينيين، على خلفية "انتهاكات حقوق الإنسان" الممارسة ضد الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ.

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ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو وعضو مجلس النواب كريس سميث، وهما يرأسان اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في الكونغرس.

وجاء في الخطاب الذي أرسل إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستفين منوتشين، ووقعه روبيو وسميث و15 آخرون من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أن المسلمين في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي غرب الصين، "يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب وتقييد ممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن القيود الثقافية ونظام المراقبة الرقمي واسع الانتشار الذي يرصد كل جوانب حياتهم اليومية".

ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي على مسؤولين كبار في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي يشرفون على صياغة السياسات.

وسنت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي لاستهداف "مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس"، لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات واشنطن على أي بلد في العالم.

المصدر: رويترز