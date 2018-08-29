روسيا تطلب من تركيا تسليم ابنة مسؤول شيشاني سابق

وجهت النيابة العامة الروسية طلبا إلى تركيا، لتسليم موسكو ابنة رئيس إدارة الهجرة السابق في جمهورية الشيشان، سيدا دوداركايفا المعتقلة لديها للاشتباه بضلوعها في تشكيل تنظيم مسلح.

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وقال مدير المكتب الصحفي للنيابة ألكسندر كورينوي، لوكالة سبوتنيك: عند تلقي معلومات، تحدد موقع أو مكان احتجاز دوداركايفا على الأراضي التركية أو في بلدان أجنبية أخرى، سينظر مكتب المدعي العام الروسي، فورا في مسألة إرسال طلب لتسليمها​​​.

وتابع كورينوي أنه حتى الآن لا توجد معلومات رسمية حول احتجازها في الخارج.

ووفقا للبيانات الأولية لمكتب المدعي العام الروسي، تم اعتقال ابنة رئيس إدارة الهجرة السابق لجمهورية الشيشان، سيدا دودوركايفا، في تركيا، للاشتباه بضلوعها في تشكيل تنظيم مسلح غير قانوني.

وأكدت الملحق الصحفي بالقنصلية العامة الروسية، إيرينا قاسيموفا، بإسطنبول في 9 أغسطس الجاري، أن القنصلية العامة أرسلت مذكرة استفسار إلى السلطات التركية، بخصوص احتجاز المواطنة الروسية.

وفي نفس الوقت، أشارت قاسيموفا إلى أن دوداركايفا، أو أقاربها لم يتقدموا إلى القنصلية بطلب للمساعدة، ولا إلى البعثات الدبلوماسية الروسية لدى تركيا.

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن احتجاز امرأة مع اثنين من أبنائها، للاشتباه بوجود صلات مع تنظيم "داعش".

حيث أفادت أجهزة إنفاذ القانون أنه بالإضافة إلى دوداركايفا ، تم في إسطنبول ، يوم 4 يوليو الماضي، احتجاز أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بانتمائهم لداعش.

وبعد ذلك أصدرت المحكمة مذكرة باعتقالهم. وتشير الصحيفة إلى أن دودوركاييفا، كانت زوجة أحد قادة داعش المدعو أبو عمر الشيشاني (طارخان باتيراشفيلي) الذي يزعم أنه قتل في العراق في عام 2016.

المصدر: سبوتنيك